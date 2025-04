PINO BICCHIELLI (NOI MODERATI): “DOPO ALFIERI, CASO MARINO A CASERTA. SEMPRE ESPONENTI PD”

“Lo scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Caserta, terzo caso di un capoluogo dopo Reggio Calabria e Foggia, ci pone di fronte a una situazione drammatica in Campania non solo per l’importanza nella politica locale di un Comune capoluogo ma anche perche’ il sindaco e’ il presidente regionale dell’Anci”. Lo dichiara il deputato Pino Bicchielli, componente della Commissione Antimafia e responsabile nazionale Enti Locali di Noi Moderati. “Tutto questo si aggiunge all’arresto del presidente della provincia di Salerno e sindaco di Capaccio, Franco Alfieri, in seguito al quale in Commissione Antimafia e’ stato istituito un comitato sul ‘Sistema-Cilento’. Si tratta di tutti esponenti di rilievo del Partito Democrtatico e del gruppo-De Luca che e’ sempre piu’ in difficolta’. Riteniamo utile a questo punto una riflessione sulla guida di ANCI Campania anche a seguito delle modalita’ in cui si svolse il congresso regionale che vide gran parte del centrodestra non partecipare perche’ era candidato alla presidenza un sindaco di un Comune gia’ attenzionato dalla commissione di accesso del Ministero dell’Interno. Imbarazzante, infine, il silenzio del PD su tutte queste vicende che mostrano un sistema malato e che, invece, organizzo’ i pullman per manifestare a Genova quando la vicenda riguardo’ amministratori di altro colore politico”, conclude Bicchielli.

Share on: WhatsApp