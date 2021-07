LA PROVINCIA DI SALERNO ABBRACCIA IL PROGETTO CORAGGIO ITALIA

In data odierna presenti a Roma, nella suggestiva villa Madama di Monte Mario per il battesimo di Coraggio Italia, Luigi Cerruti ed Alfonso Baviera in rappresentanza del direttivo Provinciale salernitano.

Il Progetto Coraggio Italia vede un quadrunvirato guidato da: Sindaco di Venezia Brugnaro Presidente, Vice Presidente Vicario Giovanni Toti, e due vicepresidenti, Gaetano Quagliariello e Marin.

Dopo 50 giorni dalla fase costituente oggi è stato firmato l’atto ufficiale dinanzi al notaio con tanto di statuto.

Il gruppo di Salerno guidato da Luigi Cerruti a 2 anni dalla costituzione del comitato promotore di Cambiamo! Salerno ,si arricchisce di un nuovo progetto molto più ampio, infatti da domani potranno contare su una compagine più solida e più folta in vista anche della composizione di liste per le imminenti elezioni amministrative.

Tante sono le richieste di adesione che da qui a breve diventeranno realtà.

” Dopo tanta confusione posso affermare che la pandemia ci ha portato ad una riflessione attenta e si è deciso insieme ai quadri nazionali che, quella fetta della politica dei moderati che vale il 51% non poteva essere abbandonata o peggio ancora fatta spostare troppo a destra.

Con tutto il dovuto rispetto per gli alleati del centrodestra, a cui vogliamo bene, al quale vogliamo portare il nostro contributo, con meno slogan e più fatti.

La politica è un’ arte stupenda quando si mette gente competente nei posti giusti , Brugnaro e Toti ne hanno dato contezza essendo stati riconfermati con ampio consenso.

A Salerno proveremo ad importare questi due modelli sempre con l’umiltà che ci contraddistingue anche sui tavoli decisionali importanti .

La nostra Provincia sta attraversando una forte crisi di valori non solo morali e sociali, ma anche politici, che hanno fatto allontanare gli scontenti militanti e la società civile dalla politica.

Il nostro compito sarà quello di rianimare il piacere di fare politica comunitaria e non individuale, con progetti semplici e fattibili a partire da investimenti per la nostra Terra, così come ha detto oggi, il neo Presidente Brugnaro , da Veneto verace, ha confermato che, senza investimenti, nel e per il Meridione l’Italia morira’ e con essa anche il futuro dei nostri bambini e di quelli che dovranno ancora nascere”.