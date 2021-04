LA REGIONE CAMPANIA RESTA GIALLA PER LA SECONDA SETTIMANA CONSECUTIVA

Il Ministro della Salute Roberto Speranza conferma la permanenza in Zona Gialla per la Regione Campania, almeno fino a lunedi’ 10 maggio. La conferma è giunta al termine della consueta riunione della cabina di Regia che esprime le valutazioni sulla situazione di rischio in Italia. Per la Campania, nonostante il numero ancora elevato di contagi giornalieri, hanno avuto un ruolo decisivo la scarsa pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive, ma anche il numero dei vaccini somministrati ai cittadini.

