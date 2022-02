LA REGIONE SICILIA APPROVA PIANO PER FINANZIAMENTO IMPRESE DEL TURISMO

Il prossimo 1 marzo verrà pubblicato sul sito della Regione siciliana l’avviso per l’accesso allo strumento finanziario ‘La Sicilia riparte-Fondo Emergenza Imprese Sicilia’, realizzato dalla Regione con la Banca Europea per gli investimenti rivolto a Pmi che hanno sede in Sicilia e gestito da Iccrea Banca. Il 50 per cento delle risorse è riservato alle imprese del settore turistico. Sono previsti finanziamenti da 500mila a 5 milioni di euro. Secondo il quadro temporaneo di aiuti i finanziamenti fino a 2,3 milioni di euro saranno erogati a tasso zero, la parte eccedente sarà erogata a tassi di mercato. Le Pmi devono essere costituite nella forma di società di capitali e devono aver registrato una diminuzione del fatturato a partire dal 30 per cento, per imprese costituite fino al 2018, o devono aver chiuso l’attività secondo le indicazioni dei Dpcm emanati durante il periodo di pandemia per Pmi che sono state costituite a partire dal 2019. La durata massima del finanziamento è di 20 anni.

Share on: WhatsApp