LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA SI VOTERA’ DI NOTTE. CI SONO ALTRI ADDII AL M5S

La Camera dei Deputati, come da regolamento, inizierà alle 22:30 le operazioni di voto sulla conversione in Legge del Decreto sulla Riforma della Giustizia: il testo, blindato con la fiducia che è stata apposta nella serata di ieri, non sarà modificato anche se il tema diventa tutto politico per capire cosa accadrà all’interno del Gruppo del Movimento 5 Stelle. Dai 5 ai 10 deputati, già nella giornata di oggi, potrebbe lasciare il M5S ed aderire al Gruppo L’Alternativa c’è, anche se, questa mattina, l’ex Premier Giuseppe Conte si è preoccupato di rassicurare il Ministro Cartabia sulla tenuta dell’unità dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle.

