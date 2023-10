LA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL PD ALLE PRESE CON I NODI DI BARONISSI E DI NOCERA SUPERIORE

E’ tutto nelle mani della Segreteria Provinciale del Partito Democratico: la scelta del nome o, anche, del metodo da utilizzare, per la candidatura a sindaco nei Comuni di Baronissi e di Nocera Superiore passa attraverso il lavoro di mediazione che dovranno portare avanti, nei prossimi giorni, i dirigenti provinciali del Pd. Con o senza il simbolo del Partito ? E, poi, soprattutto come mettere d’accordo le diverse anime del Partito Democratico che tanto a Baronissi quanto a Nocera Superiore rivendicano il diritto di potersi mettere in gioco per la prossima tornata elettorale per le Comunali 2024? Il tempo per decidere non è tantissimo, anche perchè, inevitabilmente, dalle scelte scaturiranno delle reazioni di chi verrà lasciato fuori dalla contesa: il rischio è quello di una scissione sui territori dove, forse, per troppo tempo il Pd è stato assente o ha lasciato tutto nelle mani di un’unica persona. Adesso arriva il momento delle scelte. Non facili e, di sicuro, non condivise da tutti.

