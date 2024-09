LA SFIDA A DISTANZA IN CAMPANIA TRA FDI E FORZA ITALIA: DA AVELLINO A NAPOLI PER LE PROSSIME REGIONALI

Da Avelino a Napoli, in poco piu’ di 10 giorni: la sfida tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, in Campania, si gioca tra i due comuni con due iniziative che vedranno coinvolti i vertici nazionali dei partiti che sui nomi di Edmondo Cirielli e di Fulvio Martusciello vorrebbero giocare, da protagonisti, la prossima campagna elettorale per le Regionali in Campania. Si parte con FDI che, ad Avellino, dal 13 al 14 Settembre terrà la Conferenza Programmatica Regionale del partito: le conclusioni saranno affidate proprio al Vice Ministro Edmondo Cirielli, dopo gli interventi dei Ministri Schillaci e Piantedosi. Passerà qualche giorno e, poi, l’attenzione politica si sposterà a Napoli dove il Capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo Fulvio Martusciello organizzerà la convention del PPE, il Partito Popolare Europeo, con la partecipazione di tutti i parlamentari di Forza Italia. Un mese di Settembre, dunque, che partirà con il botto per il Centro Destra che, ad un anno dalle prossime Regionali in Campania, è già in piena campagna elettorale.

