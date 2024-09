NOCERA SUPERIORE. PRIMO INCONTRO NEL PD CON IL COMMISSARIO CITTADINO FABIO TAMBURRO

Il Partito Democratico di Nocera Superiore riparte dal Commissione Cittadino Fabio Tamburro, nominato, nelle scorse settimane, dalla Segreteria Provinciale del Pd di Salerno. E Tamburro, proprio nella serata di ieri, ha incontrato gli iscritti del Pd di Nocera Superiore, per un primo confronto non solo in vista del congresso cittadino ma anche dell’organizzazione dei banchetti per la raccolta delle firme contro l’Autonomia Differenziata, proposta dal candidato sindaco Rosario Danisi. Ed intanto, a Nocera Superiore, impazza la questione dei ricorsi presentati al Tribunale Amministrativo Regionale, in discussione il prossimo 9 di Ottobre, che potrebbe azzerare l’esito delle ultime elezioni, rimandando la città di Nocera Superiore al voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

