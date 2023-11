LA STORIA DELL’IMPRENDITORE NUNZIO PUCCIO ALL’EUROPARLAMENTO CON LUCIA VUOLO

Qual è il segreto di un successo imprenditoriale? Per Nunzio Puccio, fondatore di Be1 non ci sono dubbi: il segreto sta nelle persone che compongono un’azienda. Ed è proprio la sua squadra, formata su valori e obbiettivi comuni, che viene raccontata nel volume “A mano A mano. La grande avventura di Be1” edito da Graus Edizioni e scritto dal capitano d’azienda Nunzio Puccio, in collaborazione con lo scrittore Francesco Brocchi. Il volume permette un’analisi dall’interno di una società nata nel 2011, ma che in pochi anni ha raggiunto obbiettivi tali da renderla un caso di studio. Un riconoscimento ulteriormente certificato dall’evento che avrà luogo il prossimo 16 novembre presso la sede a Bruxelles del Parlamento Europeo. La sede, massima rappresentazione dei paesi dell’Unione Europea, aprirà le porte all’imprenditore Nunzio Puccio, che verrà accolto dall’Onorevole Lucia Vuolo. L’europarlamentare, sempre attenta nel portare in Parlamento progetti ed eventi culturali nonché formativi, si è detta entusiasta di poter ospitare a Bruxelles l’esempio di un’azienda che si è imposta nel mercato professionale differenziandosi dalla concorrenza attraverso un approccio profondamente professionale, umano e sostenibile, valicando i modelli dirigenziali precedenti e dimostrando con risultati pratici che un nuovo modo di fare azienda è possibile. La presentazione avrà luogo dalle 15.00 alle 17.00 presso lo Spinelli Building all’interno del Parlamento Europeo di Bruxelles, giovedì 16 novembre. L’autore Nunzio Puccio dialogherà con l’Onorevole Lucia Vuolo, l’assistente parlamentare Antonio Ioele e Federica Puccio. Interverrà nella discussione anche l’editore della Graus Edizioni, Pietro Graus.

Share on: WhatsApp