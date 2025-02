LA TELENOVELA DELLE DIMISSIONI: LA SVOLTA AD AGROPOLI, I CONSIGLIERI PRONTI A FIRMARE DINANZI AL NOTAIO

La maggioranza dei Consiglieri Comunale di Capaccio – almeno 13 su 16 secondo diverse fonti – sarebbe pronta a sottoscrivere, dinanzi ad un Notaio, già individuato ed allertato, le dimissioni dalla carica, determinando, cosi’, in maniera immediata e diretta, lo scioglimento dell’Amministrazione Comunale di Capaccio ed il ritorno al voto, per il Comune della Piana del Sele, già nel mese di Giugno. La decisione dei Consiglieri Comunali, preoccupati da un lungo commissariamento ma anche dal rischio di vedere compromessa la possibilità di una successiva candidatura, supererebbe, di fatto, la fase di tentennamento nella quale si trova il Sindaco sospeso Franco Alfieri che, dopo aver inviato una comunicazione nulla al protocollo del Comune, non ha ancora provveduto a sanare la sua posizione.

