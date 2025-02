PROVINCIA DI SALERNO. SABATO SUMMIT A PALAZZO CON PIERO DE LUCA PER IL FUTURO PRESIDENTE

Ci sarà anche il deputato Piero De Luca, accompagnato dal Segretario Provinciale del Partito Democratico Vincenzo Luciano, al summit, convocato per la mattinata di sabato 21 febbraio, a Palazzo Sant’Agostino, tra i consiglieri provinciali di maggioranza per stabilire i criteri per la scelta del nuovo Presidente della Provincia, ma anche la data per convocare le elezioni provinciali per il successore di Franco Alfieri. La prospettiva di arrivare con le Provinciali a ridosso del periodo in cui verrà emessa la sentenza della Corte Costituzionale sul terzo mandato non piace a nessuno: l’idea che, sabato, nel corso della riunione a Palazzo Sant’Agostino, sarà affrontata è proprio quella di stringere i tempi. Voto nella prima settimana di Aprile, prima del periodo di Pasqua e, soprattutto, prima che arrivi la decisione dei Giudici Costituzionali sulla possibilità che De Luca si candidi, in Regione Campania, per il suo terzo mandato.

