LA VIDEO CONFERENZA DEL CENTRO DESTRA CON GLI ESPONENTI DELL’UDC

I partiti del centro destra, nel pomeriggio, hanno tenuto un incontro a distanza per fare il punto della situazione sugli ultimi sviluppi della crisi di Governo. Alla riunione hanno partecipato anche gli esponenti dell’UDC (De Poli e Cesa) che erano stati indicati tra i possibili costruttori in aiuto della maggioranza del Presidente Conte. A dare notizia dell’incontro anche il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

“Ho partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra. La nostra coalizione è unita e compatta mentre la sinistra mette in scena uno spettacolo deludente per milioni di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia.”