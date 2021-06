L’ASSOCIAZIONE MONTE PRUNO GIOVANI SOSTIENE IL CENTRO PSICOLOGICO DI UNISA

Stamane, per l’appunto, si è tenuta la consegna ufficiale alla presenza del Presidente del Rotaract Campus Salerno dei Due Principati Vincenzo Maria Adinolfi, del suo successore Corrado di Gaeta, del Presidente dell’Associazione Monte Pruno Giovani Antonio Mastrandrea e della Prof.ssa Giulia Savarese, Professore Associato del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria di UNISA, oltre che delegata dal Rettore per la disabilità.

Il presidio, attivo dal 2011, tra l’altro, svolge attività sanitaria di primo intervento, offre la possibilità di visite specialistiche, aiuta gli studenti che vivono difficoltà personali tali da ostacolare il normale raggiungimento degli obiettivi accademici, fornisce ascolto e sostegno ai giovani studenti con difficoltà nelle relazioni interpersonali e con problemi di integrazione sociale, li supporta nel caso in cui presentino problemi riferibili ad una scelta di studi non adeguata rispetto ai loro reali interessi, favorisce l’integrazione delle disabilità.

“Un ulteriore segno – ha affermato il Presidente della Monte Pruno Giovani Antonio Mastrandrea- della nostra forte attenzione verso i giovani che vivono momenti delicati. Un gesto, oltretutto in un periodo molto particolare, che consentirà al Centro di Couseling di potenziare maggiormente le sue prestazioni. La piccola ma importante soddisfazione, seppur simbolica, è anche quella di vedere il logo della Monte Pruno Giovani presente, per la prima volta, all’interno di un luogo fondamentale per la crescita culturale e sociale dei giovani, come l’Università degli Studi di Salerno”.

“Il centro ha svolto – ha dichiarato Vincenzo Maria Adinolfi, Presidente del Rotaract- un importante lavoro di supporto psicologico a distanza a sostegno degli studenti dell’Ateneo, durante questi mesi di lockdown. Presto le attività didattiche al Campus torneranno in presenza ed il Centro tornerà ad essere frequentato dal vivo. Siamo sicuri, grazie all’importante donazione di questa mattina, di aver implementato l’offerta del Centro stesso e reso ancora più efficace il suo servizio a favore della comunità studentesca.”

L’attività ha visto il coordinamento ed il supporto della Banca Monte Pruno e dell’Università degli Studi di Salerno.