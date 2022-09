LE NUOVE CAMERE PROCLAMATE IL PROSSIMO 13 OTTOBRE: LA LETTERA DI ROBERTO FICO

Con una lettera inviata a tutti i deputati in carica, quelli eletti per la XVIII Legislatura, il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico ha indicato la data del 12 ottobre per la definizione di tutte le procedure amministrative, in modo da consentire la proclamazione degli eletti per il giorno successivo, il 13 Ottobre, appunto. L’intenzione è quella di avere le Camere convocate già per la fine del mese di Ottobre, in modo da consentire l’elezione dei rispettivi Presidenti e l’avvio dei lavori delle Commissioni e dell’aula. Tempi stretti ? Pare proprio di si, anche perchè la situazione economica del Paese come anche le vicende della guerra in Ucraina, richiedono anche tempi rapidi per il passaggio di consegne tra Deputati e Senatori eletti e quelli uscenti.

