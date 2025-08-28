LEGA CASERTA. L’INIZIATIVA CON GIANPIERO ZINZI SUL LITORALE DI BAIA DOMIZIA

Grande partecipazione ieri sera all’evento organizzato a Baia Domizia dal coordinamento provinciale Lega Caserta che ha fatto registrare una folta presenza di sindaci, amministratori e simpatizzanti del partito, oltre a quella del coordinatore regionale Gianpiero Zinzi. Al centro del confronto l’impegno sulle reali emergenze del territorio casertano. “La Lega punta su una classe dirigente di qualità – ha dichiarato il vice coordinatore provinciale Fernando Brogna – che lavori affinché la provincia di Caserta torni centrale nell’agenda regionale. Assistiamo, invece, a una continua mortificazione del territorio e dei cittadini casertani. Stamattina leggiamo dell’inaccettabile aumento delle tariffe idriche stabilito dall’EIC Caserta. L’ennesimo colpo per una popolazione già provata da anni di inefficienze legate alla pessima gestione amministrativa del centrosinistra. Non si può pensare di intervenire sull’erogazione dei servizi idrici integrati mettendo le mani nelle tasche dei cittadini quando poi la gestione del servizio in provincia di Caserta nel recente passato è stata utilizzata quale strumento per fare clientele. Con questa decisione il coordinatore Colombiano e i suoi compagni di avventure hanno dimostrato non solo di non avere contezza delle difficoltà in cui versano i nostri concittadini, ma anche una totale noncuranza dei loro bisogni. A questo punto aspettiamo le dimissioni di Colombiano. La nostra vicinanza va alle famiglie e alle imprese che saranno penalizzate da questa scelta politica”.

