LEGGE ELETTORALE REGIONALE. LO SBARRAMENTO AL 2% ZITTISCE I PICCOLI PARTITI: NESSUN COMMENTO

Dal Psi al Centro Democratico, passando per Noi Campani a Davvero Verdi: tutti i piccoli partiti tacciono, presi anche in contropiede dalla notizia dell’imminente modifica della Legge Elettorale per le Regionali in Campania, con l’introduzione della soglia di sbarramento al 2%, che, tradotto in soldoni, vuol dire ottenere 60.000 voti di lista da ottenere su tutto il territorio della Campania. 60.000 croci su di un simbolo, che non sono bruscolini, e che hanno fatto calare uno strano silenzio tra i diversi responsabili dei piccoli partiti. C’è chi è in vacanza, chi, invece, preferisce rimanere in silenzio, chi si è già lamentato a mezzo whatsup con i colleghi del Partito Democratico e delle liste piu’ rappresentative, per un provvedimento che corre il rischio di accendere la temperatura nelle commissioni consiliari al momento della ripresa dei lavori.

