EUROPEE 2024. GAMBINO ANNUNCIA VIA SOCIAL LA SUA CANDIDATURA CON FDI

Era già nell’aria, da tempo, perchè il nome dell’ex Sindaco di Pagani Alberico Gambino, oggi nello staff del Vice Ministro Cirielli oltre ad avere il ruolo di Coordinatore Provinciale del partito di Giorgia Meloni, circolava con insistenza come possibile candidato alle prossime elezioni Europee del 9 Giugno. E cosi’, rompendo gli indugi, Gambino, in un post su Fb nel quale richiama un articolo del quotidiano Il Mattino, parla, per la prima volta, da potenziale candidato alle prossime Europee.

“Se il Partito mi scegliera’,” scrive Gambino “ho il dovere di onorare ogni aspettativa riposta su di me. Sara’ un grande privilegio poter offrire il mio impegno e il vostro consenso per l’Italia in Europa.”

Il nome di Gambino era stato fatto anche nell’Agosto del 2022 tra i possibili candidati alle Politiche, salvo, poi, essere escluso proprio negli ultimi giorni prima della presentazione ufficiale delle liste.