LEGGE ELETTORALE REGIONALE. LO SCONTRO SULLA SOGLIA DI SBARRAMENTO CHE IL PD VUOLE AL 5%

Si prepara uno scontro tutto interno alla maggioranza del Presidente De Luca, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, per l’approvazione della nuova legge elettorale che, ad inizio Ottobre, la Commissione Statuto e Regolamenti dovrebbe iniziare a discutere. Il Partito Democratico, sostenuto anche dai principali partiti del centro destra, punta all’approvazione di una soglia di sbarramento del 5%, per semplificare il quadro politico, ma anche per raccogliere il maggiore numero di consiglieri in Aula, limitando al minimo i tanti piccoli partiti (dal Partito Socialista ad Azione per finire ad Italia Viva) che, difficilmente, riuscirebbero a superare l’asticella del 5% su base regionale. E proprio dai piccoli partiti arriva l’alzata di scudi, per dire no allo sbarramento ed, in concreto, per giungere ad un abbassamento in Commissione Statuto, dal 5% al 3%. Di sicuro, l’introduzione di una soglia di sbarramento imporrà una riduzione del numero delle liste, un accorpamento tra piccoli movimenti ed una maggiore capacità attrattiva dei grandi partiti, sia nel centro sinistra che nel centro destra.

