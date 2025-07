LEGGE REGIONALE PRO-LOCO, IL GRANDE LAVORO DI ANDREA VOLPE: VERSO L’APPROVAZIONE

A scriverla, proporla, sostenerla, prima nelle sedi politiche poi in quelle istituzionali, è stato il Consigliere Regionale del PSI Andrea Volpe: la nuova legge regionale sulle Pro Loco, attesa da anni negli ambienti delle associazioni di promozione turistica dei territori, porta il nome proprio di Andrea Volpe. E, proprio grazie all’impegno dello stesso Volpe, la Legge sulle Pro Loco, completato l’iter all’interno delle Commissioni Consiliari, prima della pausa estiva dei lavori del Consiglio Regionale, approderà in aula per la sua definitiva approvazione.

Un traguardo non facile da raggiungere, anche perchè il consigliere Andrea Volpe, prima della redazione del testo, ha voluto ascoltare le esigenze di chi, ogni giorno, si confronta con le amministrazioni pubbliche e con i territori, per portare avanti l’attività di promozione di ogni angolo della Regione Campania.