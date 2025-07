IL RETTORE ELETTO VIRGILIO D’ANTONIO INCONTRA LA STAMPA GIOVEDI’ 24 LUGLIO

Il neo e futuro Rettore di Unisa Virgilio D’Antonio, pronto ad entrare in carica, in maniera ufficiale, a partire dal 1 Novembre 2025, giovedi’ 24 Luglio, all’interno delle aule dell’Ateneo Salernitano, incontrerà gli organi di informazione per una conferenza stampa alla quale prenderanno parte, anche, i professori Paola Adinolfi e Pietro Campiglia che, nel corso della campagna elettorale delle scorse settimane, ne hanno sostenuto l’elezione alla carica di Rettore.

C’è molta attesa, all’interno degli ambienti di Unisa, per conoscere i contenuti dell’incontro, nel corso del quale Virgilio D’Antonio, illustrerà, di sicuro, i futuri obiettivi dell’ateneo salernitano, anche dopo aver avuto, a Roma, un colloquio con il Ministro Bernini.