IMMA VIETRI (FDI): “SANITA’ FUORI CONTROLLO IN CAMPANIA, I FALLIMENTI DI DE LUCA IN CAMPANIA”

“Il caso delle Covid card riciclate è l’ennesimo simbolo di una gestione opaca e sprecona della sanità e della digitalizzazione da parte della giunta De Luca. Dopo la condanna della Corte dei Conti per 609mila euro, a causa dell’acquisto di smart card giudicate inutili perché duplicavano il Green Pass, la Regione tenta ora un’operazione di facciata: rimetterle in circolo a quattro anni di distanza, presentandole come strumenti per nuovi servizi digitali. Un tentativo goffo e tardivo di salvare la faccia – e forse anche la poltrona – di fronte a uno spreco che grida ancora vendetta”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Si cerca ora di far passare come ‘razionalizzazione della spesa’ quella che è stata una scelta sbagliata dall’inizio. Ma è come mettere il formaggio sotto i maccheroni: si cerca di stravolgere i fatti per cambiare la realtà. Le card erano nate per un’emergenza sanitaria e sono rimaste chiuse negli scatoloni delle Asl, giudicate inutili e ridondanti. Oggi si tenta di riutilizzarle, a spese di progetti finanziati con fondi pubblici, per non ammettere un fallimento. Il tutto – aggiunge – si inserisce in un quadro più ampio di ritardi cronici della Regione Campania nella digitalizzazione della sanità. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, la Campania è ultima in Italia per l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, con una copertura ferma all’1%”. “Insomma, la sanità digitale, che dovrebbe migliorare l’accesso alle cure e l’integrazione dei servizi, in Campania è quasi inesistente. Per non parlare del problema delle liste d’attesa che vede i cittadini – l’ultimo caso riguarda l’Asl di Salerno – costretti ad attendere fino a 460 giorni per una visita urgente che andrebbe svolta entro 72 ore. I campani meritano una sanità efficiente, moderna, digitale e trasparente. Non una giunta regionale a guida PD che continua a collezionare record negativi, con la complicità dei Cinque Stelle che, dopo aver condotto una finta opposizione, ora sono pronti a stipulare accordi di potere e poltrone su ciò che conviene a loro e non certamente ai cittadini”, conclude Vietri.

