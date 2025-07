LA RICHIESTA DI DE LUCA AD ELLY SCHLEIN: CONGRESSO REGIONALE DEL PD A SETTEMBRE

Sul tavolo delle trattative c’è anche la celebrazione del Congresso Regionale del Pd in Campania: a richiederlo, secondo fonti accreditate, lo stesso Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso dell’incontro, a Roma, con la Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. La richiesta fa parte dell’ampio ventaglio di punti che il Governatore della Campania avrebbe presentato al capo del Pd, in vista delle Regionali 2025 e del potenziale accordo per sostenere la candidatura di Roberto Fico. De Luca punta a riconquistare il Pd in Campania, anche perchè, da statuto, le proposte di candidature al Consiglio Regionale passano, proprio, attraverso la Segreteria Regionale del Partito Democratico, in questo momento retta dal Commissario Antonio Misiani, in carica dall’aprile del 2023. Congresso a Settembre ? Due mesi prima delle Regionali ? Ci sono i tempi tecnici ma, soprattutto, c’è la volontà politica di celebrarlo ? Nei prossimi giorni la vicenda dovrebbe essere piu’ chiara. In un senso o nell’altro.

Share on: WhatsApp