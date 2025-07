PAOLO DE MAIO: “SODDISFAZIONE PER APPROVAZIONE BILANCIO SALERNO SVILUPPO”

Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea di Salerno Sviluppo, durante la quale è stato approvato il bilancio relativo all’anno 2024, che si chiude con un utile di esercizio.

Un risultato importante che segna una svolta nella gestione della società partecipata: tutti i contenziosi pendenti sono stati definiti dal Liquidatore e resta soltanto la cessione di aree di proprietà, che verranno messe a bando nelle prossime settimane. Con il perfezionamento di questa operazione, si procederà alla chiusura definitiva della liquidazione e della società.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle partecipate, dr.ssa Clara Cesareo, che ha dichiarato:

“All’atto dell’insediamento di questa amministrazione non risultavano ancora approvati i bilanci relativi agli anni dal 2014 al 2021 e la società versava in una situazione di stallo. Oggi, con il bilancio 2024 in attivo e i contenziosi risolti, possiamo dire di essere a un passo dalla conclusione di un percorso lungo e complesso.”

Il lavoro portato avanti dall’amministrazione De Maio, sin dai primi mesi, ha puntato alla ricostruzione contabile e giuridica della partecipata, con l’obiettivo di chiudere una fase di transizione che durava da troppo tempo.

” E’ un risultato che certifica l’impegno dell’amministrazione nel dare risposte concrete e nel restituire efficienza alla gestione delle società partecipate. Ora guardiamo con fiducia ai prossimi passi che porteranno alla conclusione della liquidazione.

Un plauso al liquidatore che ha ottemperato all’indirizzo dei soci. Con con il trasferimento delle urbanizzazioni al Comune di Nocera Inferiore e con il bando per la cessione delle aree ancora in capo alla Salerno sviluppo raggiungeremo, oltre alla chiusura della società, l’obiettivo dell’integrazione dell’area ex MCM con la complessiva zona industriale di fosso imperatore”, conclude il sindaco Paolo De Maio.