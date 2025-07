PRIME ADESIONI IN PROVINCIA DI SALERNO PER IL PROGETTO CIVICA NAZIONALE

A 24 ore dal lancio del nuovo progetto sul territorio che, vede protagonisti a livello nazionale gli Amministratori Italiani, arrivano anche- in provincia di Salerno- le prime importanti adesioni . Partendo dalla Città di Battipaglia c’è l’adesione del Consigliere Comunale Elio VICINANZA. Nella Città Capoluogo -Salerno- aderisce la Consigliera Comunale Barbara FIGLIOLIA. “Nell’attesa di altre importanti adesioni, anche in provincia di Salerno il movimento Civico Nazionale muove i suoi primi passi e si prepara a dare il proprio Contributo di idee, di Donne e Uomini “del Fare” per il Paese. Conclude Vincenzo Inverso promotore con Alessandro Onorato del neo movimento Nazionale e responsabile provinciale di Civica Nazionale Salerno.

