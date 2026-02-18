L’EX SENATORE FRANCO CARDIELLO ADERISCE A FUTURO NAZIONALE DI ROBERTO VANNACCI

 Il senatore campano Franco Cardiello, parlamentare di lungo corso, avvocato penalista, componente in passato della Commissione Giustizia ed Antimafia, “da sempre vicino”, come si legge in una nota, alle posizioni politiche del generale Roberto Vannacci, aderisce a Futuro Nazionale. “Parte così dal Sud la sfida per una Destra vera, coerente, identitaria e forte. Rilanciando e difendendo valori che purtroppo altri hanno abbandonato ed ai quali si richiamano solo in campagna elettorale” conclude la nota.

