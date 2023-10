LEX START DA NAPOLI A VALLO DELLA LUCANIA: CONTINUA IL VIAGGIO DEL DISEGNO DI LEGGE DEI GIOVANI

Continua il viaggio per LexStart la prima legge elettorale scritta dai giovani .

Giovedì sarà il turno dei giovani studenti degli istituti superiori di Vallo della Lucania alla presenza del consigliere regionale e promotore dell’iniziativa, Andrea Volpe del gruppo consiliare Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani insieme ai rappresentanti delle istituzioni e rappresentanti del mondo scuola. Per la prima volta gli istituti delle scuole secondarie di secondo grado insieme si rapporteranno con i rappresentanti della regione Campania per contribuire fattivamente alla stesura della prima legge elettorale di cui ne seguiranno l’intero iter legislativo. L’appuntamento di giovedì 19 ottobre si svolgerà presso all’Auditorium Comunale Leo de Bernadinis alle ore 10:00.

