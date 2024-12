L’IMPRENDITORE ANTONIO SADA E’ STATO DESIGNATO COME NUOVO PRESIDENTE CONFINDUSTRIA SALERNO

Il Consiglio Generale, all’unanimità, ha indicato Antonio Sada Presidente designato di Confindustria Salerno.

Antonio Sada, Presidente della Holding del Gruppo Sada Partecipazioni e della Antonio Sada e Figli – azienda leader nel settore degli imballaggi – è attualmente Vice Presidente Vicario di Confindustria Salerno.

“Ringrazio – dichiara Antonio Sada – i componenti della Commissione di designazione per il lavoro d’ascolto svolto, incontrando la base associativa, e i colleghi del Consiglio Generale per la fiducia espressa. Lavoreremo alla squadra che mi affiancherà alla guida di Confindustria Salerno con l’obiettivo di rappresentare al meglio le imprese salernitane in un periodo storico complesso ed in continua evoluzione.”

Nel Consiglio Generale di gennaio, infatti, il Presidente designato sottoporrà al voto la squadra dei Vice Presidenti e a febbraio avrà luogo l’Assemblea Ordinaria dei Soci che eleggerà il Presidente di Confindustria Salerno per il prossimo quadriennio.

“La designazione del mio successore – afferma il Presidente di Confindustria Salerno, Antonio Ferraioli – ha avuto un percorso agevole e veloce. Antonio Sada, oltre ad essere un imprenditore di grande valore, è uomo d’Associazione. Proseguiremo il percorso con il forte spirito di gruppo che ci caratterizza e che rende la nostra Organizzazione un interlocutore autorevole e incisivo”.