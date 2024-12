SALTA LA PROROGA DI 6 MESI PER I CONSIGLI REGIONALI IN SCADENZA NEL 2025: FORZA ITALIA DICE NO

Non ci sarà, salvo clamorosi colpi di scena, nessuna proroga di 6 mesi per i Consigli Regionali in scadenza nel 2025, tra cui anche la Regione Campania. La proposta, avanzata dalla Lega, ha trovato un secco no da parte di Forza Italia.

La proroga di sei mesi a Zaia è anche una proroga di sei mesi a DE LUCA. È l’ennesima dimostrazione che la linea politica viene dettata dal Nord. La proposta del segretario della Lega di spostare le elezioni regionali al 2026 regalerebbe sì più tempo a Zaia, ma altrettanto a De Luca. Ora è chiaro che per Salvini la priorità sia il Veneto e non la Campania, ma noi non voteremo mai in Parlamento questa proposta”. Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, deputato di FI e vicecoordinatore regionale degli azzurri in Campania