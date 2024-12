In vista della scadenza della campagna di tesseramento ad Azione per l’anno 2024, il deputato Antonio D’Alessio stila un primo bilancio della campagna di adesione in tutta la Provincia di Salerno. Ed il parlamentare salernitano, alla vigilia dell’avvio della discussione in Aula a Montecitorio, della Legge Finanziaria, esprime un giudizio negativo sull’operato del Governo Meloni, in modo particolare nel settore della Sanità.

