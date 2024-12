PROVINCIA DI SALERNO. PALLADINO PASSA TRA I BANCHI DELL’OPPOSIZIONE, GIOVEDI’ 19 E VENERDI’ 20 I CONSIGLI SUL BILANCIO

E’ stato di parola il Consigliere Provinciale dei Moderati Gerardo Palladino che, con una lettera protocollata nella giornata di ieri, ha ufficializzato il suo passaggio alla minoranza, restituendo, in maniera polemica, le deleghe consiliari tra le mani del Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo. Si prospetta, intanto, un fine settimana di grande lavoro a Palazzo Sant’Agostino perchè giovedi’ 19 è stato fissato il Consiglio Provinciale che dovrà approvare il bilancio di previsione 2025, mentre il giorno successivo, venerdi’ 20 dicembre, si terrà la tradizionale assemblea dei Sindaci, chiamati, in sostanza, a ratificare la decisione già assunta, il giorno prima, dal Consiglio Provinciale. A quel punto, dopo la seduta dedicata all’Assemblea dei Sindaci, ci sarà la pausa natalizia, in attesa di conoscere l’esito del ricorso per Cassazione presentato dall’ex Presidente della Provincia Franco Alfieri che dovrebbe essere discusso, a Roma, il prossimo 22 Gennaio.

