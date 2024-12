CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL’IRNO. UN BANDO PUBBLICO PER IL NUOVO DIRETTORE DELL’ENTE

Sarà un bando pubblico a stabilire il nome del nuovo Direttore del Consorzio Sociale Valle dell’Irno che, nel pomeriggio di oggi, ha, ufficialmente ratificato le dimissioni di Carmine De Blasio: a stabilirlo la riunione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, guidato dal Sindaco di Baronissi Anna Petta. Nessuna chiamata diretta, ma una manifestazione di interesse per guidare l’Ente che, in attesa che vengano esplicate le procedure per la individuazione del nuovo Direttore, per gli affari urgenti si affiderà ai servizi professionali di Antonio Florio, oggi Direttore del Consorzio Sociale Tanagro. Una scelta tampone per evitare che il Consorzio resti bloccato per la mancanza di una figura professionale adeguata.

