L’INCHIESTA SU APPALTI COVID IN CAMPANIA. LE REAZIONI DEL CENTRO DESTRA

“Ben vengano le indagini, ben venga fare chiarezza. Si parla di sanità, si parla della tutela dei cittadini. Si faccia luce su tutti i punti Covid-19, sugli ospedali da riaprire, sulla pioggia di denari – promessi – sotto elezioni, sulla reale esigenza dei moduli sanitari installati, sulle sanificazioni e sugli incarichi assegnati.

Questo per tutta la Campania, tanto a Salerno quanto a Napoli, Agropoli e altrove. Sono certa che gli inquirenti sanno dove e cosa cercare, sono certa che chi ha subito ingiustizie troverà giustizia. Sto osservando l’evoluzione dei fatti, io vado avanti e non mollo di un solo passo. Sempre con il popolo, sempre per il popolo onesto”. Così Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, interviene sulle forniture degli appalti Covid in Campania su cui indaga la magistratura e vede coinvolto il consigliere regionale Luca Cascone.

“È inutile che il sistema di potere deluchiano provi a salvare Luca Cascone. Peraltro, la stravagante nomina effettuata dalla Protezione Civile della Regione Campania non legittimava il consigliere regionale a svolgere il ruolo che si è arrogato di assumere durante l’emergenza sanitaria, come chiaramente prevede il Codice degli Appalti che individua il Rup (Responsabile unico del procedimento) quale solitario attore nei processi amministrativi, come più volte chiarito anche dall’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione)”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera dei Deputati e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli (FdI): “Anzi – aggiunge – sarebbe utile che le Forze dell’ordine accertassero quale autorità politica abbia disposto o ideato questa nomina. E, soprattutto, per quale motivo la scelta sia ricaduta su Cascone e non, ad esempio, su un assessore regionale competente o magari su un tecnico. Per questo – conclude Cirielli – si deve indagare anche e fino in fondo sul procedimento amministrativo che ha portato il dott.re Italo Giulivo a prendere quella decisione”.