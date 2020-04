L’INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

ll Partito Democratico di Salerno, , su iniziativa del Segretario Provinciale Vincenzo Luciano e del deputato PD on. Piero De Luca, ha donato ad alcune Parrocchie della città di Salerno pacchi alimentari destinati alle famiglie bisognose. La consegna e’ avvenuta simbolicamente il 25 Aprile Festa della Liberazione perché, come al termine della II Guerra Mondiale, gli Italiani sono chiamati ad un grande sforzo d’unità e solidarietà nazionale per ripartire dopo la pandemia.

Un grazie di cuore a tutti gli imprenditori che hanno accolto con generosità il nostro appello, donando prodotti indispensabili e di ottima qualità grazie ai quali è stato possibile confezionare circa 300 pacchi destinati ad altrettante famiglie.

Le Istituzioni, dal Governo alla Regione Campania fino al Comune di Salerno, stanno mettendo in campo ogni sforzo possibile per sostenere famiglie e imprese in questa fase difficilissima. E la generosità solidale affianca questo impegno istituzionale, rafforzando se possibile ancor di più l’aiuto per i più deboli. Il PD è al fianco dei cittadini in tutta la nostra Provincia dove altre iniziative simili sono state e verranno messe in campo nei prossimi giorni grazie ai nostri dirigenti, amministratori, militanti e simpatizzanti di partito. E questo è stato il nostro modo, oggi, di onorare e festeggiare il 25 Aprile. Avanti, insieme.