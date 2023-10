L’IRONIA DI SIMONE VALIANTE: “ANEMICA FESTA DEL PD CHIUSA DA MICHELE EMILIANO”

L’ex deputato del Partito Democratico Simone Valiante, anche in occasione della Festa Provinciale dell’Unità di Salerno, in corso di svolgimento a Baronissi, non fa mancare la sua ironia sulla gestione del Pd ed anche sull’andamento dell’evento organizzato nella Valle dell’Irno.

“Il Pd di lotta e di governo” scrive Valiante, ” assume le sue sembianze più chiare in provincia di Salerno. C’è chi lo insulta e c’è chi lo controlla in regime di monopolio, e tutto nella stessa famiglia. L’ “anemica” festa provinciale del Pd arriverà a chiuderla questa sera il mio amico fraterno Michele Emiliano. Potrebbe essere una buona idea chiedergli come si fa a costruire una comunità politica. Da Antonio De Caro a Ubaldo Pagano a Claudio Stefanazzi, solo per citare gli attuali, senza dimenticare Dario Ginefra e Gero Grassi, che ci sono stati come altri, ricordando solo i più noti, la comunità politica pugliese ha sempre raccontato storie belle e di percorsi comuni e di risultati di governo lusinghieri.”