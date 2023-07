LIVIO PETITTO: “IN REGIONE NASCE GRUPPO MODERATI PER PREPARARE BUON GOVERNO CENTRO DESTRA”

“Formalizzata in Aula la nascita del gruppo ‘Moderati e Riformisti’, una iniziativa che vuole unire e rafforzare il centrodestra”. Così il capogruppo Livio Petitto che con Stefano Caldoro, Massimo Grimaldi, Gennaro Cinque, forma il gruppo.

“Abbiamo – dice – l’ambizione di essere la casa dei riformisti, dei cattolici, dei liberali. Non nasciamo contro nessuno ma per rafforzare un’area con proposte e programmi. Saremo utili al centrodestra qui in Consiglio regionale e nei territori, riferimento di consiglieri comunali ed amministratori”.

“Faremo – conclude – una opposizione seria e sui temi, daremo un contributo per archiviare la stagione delle sinistre e preparare il buongoverno del centrodestra. Quello che, con Giorgia Meloni, sta facendo bene al Paese”.