LO SCONTRO SCHLEIN DE LUCA: E’ PIERO IL VERO MEDIATORE TRA IL TERRITORIO E ROMA

Tocca a Piero De Luca il compito di ricucire, o almeno tentare di farlo, il rapporto tra Elly Schlein e la gran parte del Partito Democratico della Campania. A Cesena, alla convention organizzata da Stefano Bonaccini, lontano dall’aula di Montecitorio, il deputato salernitano ha avviato con il Segretario Nazionale del Pd un tentativo di stemperare gli animi, abbassare i toni e provare, almeno, ad ottenere l’ok per la celebrazione del Congresso Regionale del Partito Democratico della Campania. Certo, a questo punto, serve anche la buona volontà da parte della Schlein che, pero’, continua a finire sotto l’attacco mediatico di De Luca padre. Insomma, la questione, forse, è piu’ interna alla famiglia De Luca che altro: se Piero inizia a dialogare, in maniera concreta con Elly Schlein, per la buona riuscita della trattativa, è impensabile che, da Napoli, De Luca padre continui a bombardare la Segreteria Nazionale del Partito Democratico.

