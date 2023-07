FORZA ITALIA. ANTONIO TAJANI, LA CAMPAGNA ACQUISTI E LA FRENATA SULLE ALLEANZE

Al di là degli aspetti istituzionali, quelli legati all’incarico di Ministro degli Esteri, la presenza in Provincia di Salerno di Antonio Tajani ha portato risultati concreti all’interno di Forza Italia perchè l’arrivo sul territorio del Coordinatore Nazionale del partito ha sbloccato molte trattative, in corso, per l’adesione al movimento degli azzurri. Ed ecco, allora, arriva, dalla Piana del Sele, l’ex Sindaco Fernando Zara e l’attuale consigliere comunale Provenza, dagli Alburni il primo cittadino di Postiglione Carmine Cennamo, solo per citarne alcuni. Una vera e propria campagna acquisti che, da tempo, viene portata avanti con il lavoro del Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, del coordinamento provinciale guidato da Lucia Vuolo ed, oggi, arricchito anche dalla presenza, a Salerno città, del neo commissario cittadini Peppe Fauceglia.

