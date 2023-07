CASTEL SAN GIORGIO. ATTIVATI I VOUCHER PER I CAMPI ESTIVI DEDICATI AI PIU’ PICCOLI

«Anche quest’anno per tanti bambini del nostro territorio ci sarà la possibilità di trascorrere giornate spensierate, felici e ricche di attività, grazie ai centri estivi-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -. Utilizzando i voucher, le famiglie potranno affidare i propri figli a strutture specializzate nell’intrattenimento ludico dei più piccoli, nelle quali potranno trascorrere momenti al pari di una vera e propria vacanza.

Un grazie al nostro Ambito Sociale, agli uffici del Piano di Zona di Nocera Inferiore e alla dirigente Nicla Iacovino per aver concluso le procedure e attivato i voucher che consentiranno a tanti ragazzini di divertirsi nelle strutture accreditate prescelte.

Si parte dunque con i Centri Estivi e la possibilità per tanti bambini di trascorrere giornate di sole e di allegria in compagnia dei loro coetanei, in strutture attrezzate e con la guida di operatori specializzati.

Un plauso va anche all’assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, particolarmente attenta a questi servizi fondamentali per tante famiglie e al settore politiche sociali del nostro Comune.

Buone vacanze ai nostri piccolini che, sono certa, si divertiranno tantissimo»-ha concluso il primo cittadino di Castel San Giorgio Paola Lanzara.

La graduatoria degli aventi diritto ai voucher è consultabile sul sito web del Comune di Nocera Inferiore.

