LUCA CASCONE: “DEPOSITATO DISEGNO DI LEGGE CONTRO SPOPOLAMENTO PICCOLI BORGHI”

Si intendendo finanziare con un contributo specifico: le nuove nascite ed i nuovi residenti che vorranno trasferirsi e soprattutto se avvieranno una piccola attività economica; ed inoltre nella norma si intende dare un impulso concreto per garantire i servizi internet veloci e moderni e l’assistenza sanitaria, principalmente pediatrica.

Con questa legge vogliamo dare il nostro contributo per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni.

Un piccolo segnale, che insieme agli interventi su mobilità ed accessibilità, possono diventare decisivo per non far sparire queste piccole comunità delle aree interne della nostra amata Regione.