LUCA CASCONE: “LAVORI AEROPORTO GIA’ PARTITI GRAZIE AD AZIONE CAPARBIA DELLA REGIONE”

Anche il Presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone, questa mattina, ha partecipato al sopralluogo, all’interno dell’area aeroportuale di Salerno, per verificare lo stato dell’arte dei lavori che interesseranno, prima di tutto, la pista. E dal consigliere regionale Luca Cascone arriva un messaggio di grande fiducia.

“Come abbiamo potuto constatare, insieme agli operatori dell’informazione presenti, le attività dei cantieri sono già partite sia per i lavori di prolungamento della pista, dove è in corso l’avvio della bonifica dei terreni, sia per la metropolitana, per la cui realizzazione sono in corso gli scavi archeologici preventivi.”

Lo scrive Luca Cascone.

Grazie all’incessante e caparbio lavoro istituzionale portato avanti negli ultimi 6 anni dalla Regione Campania unito alle risorse investite, alla sinergia messa in campo da tutti gli enti coinvolti, al lavoro fatto in parlamento dell’onorevole De Luca per prorogare la tempistica dei finanziamenti, dopo anni di peripezie e di “stop and go”, di ricorsi e di scetticismi, finalmente vediamo concretizzarsi la fase conclusiva di completamento di uno scalo aeroportuale atteso da decenni dal nostro territorio e che nel giro di 5 anni porterà, con il Sistema Aeroportuale Campano gestito dalla Gesac, una spinta fortissima alla crescita della nostra economia.