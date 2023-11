LUCA CASCONE: “NUOVI BUS PER TUTTA LA REGIONE CAMPANIA, 196 I MEZZI CONSEGNATI”

Su ogni automezzo sono inoltre installati gli apparati elettronici afferenti al “Sistema Intelligente di Trasporto collettivo della Campania” (ITS-C) che consentono di monitorare il servizio e la sicurezza a bordo, nonché di comunicare con l’utenza per informarla tempestivamente in caso di novità sulla linea, migliorando l’affidabilità, la regolarità e la puntualità del sistema.

Le forniture hanno due fonti finanziarie differenti per un totale di 60 milioni di euro di fondi impegnati; l’ultimazione della consegna è prevista entro il 30 novembre per i 124 interurbani ed entro il 31 gennaio 2024 per i 72 urbani.