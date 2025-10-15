LUCA ZAIA SI CANDIDA CAPOLISTA IN VENETO. DE LUCA CI STARA’ ANCORA PENSANDO?

Posso capire tutto ma non i veti e allora ho detto: se sono un problema, cercherò di diventare un problema reale e quindi, parlando con Alberto, ho solo una soluzione per diventare un problema: mi candido capolista in ogni provincia”. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, aprendo la campagna elettorale per Alberto Stefani alla presidenza del Veneto, a Padova.

Resta, invece, in Campania, l’attesa per una eventuale candidatura al Consiglio Regionale del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che continua a mantenere un alone di mistero intorno alla sua eventuale presenza diretta nelle liste che sostengono la candidatura di Roberto Fico.