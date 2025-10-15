LUCA ZAIA SI CANDIDA CAPOLISTA IN VENETO. DE LUCA CI STARA’ ANCORA PENSANDO?

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Posso capire tutto ma non i veti e allora ho detto: se sono un problema, cercherò di diventare un problema reale e quindi, parlando con Alberto, ho solo una soluzione per diventare un problema: mi candido capolista in ogni provincia”. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, aprendo la campagna elettorale per Alberto Stefani alla presidenza del Veneto, a Padova.

Resta, invece, in Campania, l’attesa per una eventuale candidatura al Consiglio Regionale del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che continua a mantenere un alone di mistero intorno alla sua eventuale presenza diretta nelle liste che sostengono la candidatura di Roberto Fico.

Related Posts

Ottobre 15, 2025

NERVOSISMO NEL M5S. CHIARA APPENDINO MINACCIA DIMISSIONI DA VICE DI GIUSEPPE CONTE

Ottobre 15, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. STEFANO BANDECCHI CANDIDA MARIA ROSARIA BOCCIA A NAPOLI

Ottobre 15, 2025

FDI IN CAMPANIA. NUOVI VERTICI PROVINCIALI E COMUNALI PER NAPOLI E SALERNO