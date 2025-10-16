LUCIA VUOLO (LEGA): “FERMARE LA FUGA DEI CERVELLI DALLA REGIONE CAMPANIA”

“La Campania deve tornare ad essere una terra che offre opportunità ai propri figli e non un luogo dal quale fuggire per realizzare i propri progetti di lavoro e di vita”. E’ quanto dichiara Lucia Vuolo, candidata al Consiglio Regionale nella lista della Lega.

“Investire in formazione”, sottolinea l’ex europarlamentare, “innovazione ed impresa è l’unico metodo per bloccare l’emorragia di competenze che, negli ultimi anni, ha colpito tutta la Regione Campania. Il fenomeno della fuga dei cervelli resta una vera emergenza per il nostro territorio, considerato che negli ultimi anni ben 37.000 laureati campani hanno abbandonato la nostra Regione per trasferirsi al Nord Italia o all’Estero.

“Il nostro obiettivo”, conclude Lucia Vuolo, “è quello di creare un ecosistema in grado di rendere la Campania competitiva in Europa”