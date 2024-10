LUCIA VUOLO (FORZA ITALIA): “POSIZIONE ALFIERI NON E’ COMPATIBILE CON DINAMICITA’ DELLA PROVINCIA”

“Le recenti vicende che coinvolgono il Presidente della Provincia, Franco Alfieri, richiedono una riflessione seria e necessaria relativamente alla continuità amministrativa dell’ente Provincia di Salerno. Fermo mantenendo la mia posizione garantista, in quanto già europarlamentare di Forza Italia, ritengo che i 158 comuni della Provincia non possano rimanere allo sbando.

E’ del tutto evidente l’incertezza se non il vuoto gestionale nel quale Palazzo Sant’Agostino è diventato mero monumento di un territorio così ampio ed articolato che invece necessita di decisioni, lucidità e lungimiranza. È fondamentale, indispensabile ed urgente una sincera riflessione, tanto per Franco Alfieri quanto per chi si trovi coinvolto nell’inchiesta, per il bene di Salerno e della sua provincia.”

Questa la riflessione dell’Onorevole Lucia Vuolo, già europarlamentare di Forza Italia.