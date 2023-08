LUCIA VUOLO (PPE-FORZA ITALIA): “METRO’ DEL MARE, ENNESIMO BLUFF REGIONE CAMPANIA”

“Ennesimo bluff della Regione Campania che pensa di regalare un contentino ai cittadini provando a nascondere il fallimento che caratterizza il Metro del Mare, partendo proprio da Agropoli dove le prove hanno dato esito negativo e, dunque, non ci sarà alcuna fermata, a dispetto di quanto annunciato”. Lo dichiara Lucia Vuolo, co-coordinatrice di Forza Italia Salerno dopo che la Regione Campania ha annunciato la partenza del Metrò del Mare. “Parliamo di un servizio che dovrebbe essere già ampiamente avviato da almeno due mesi e che si è ridotto a soli venti giorni. Annunciato in pompa magna dal Presidente della commissione Trasporti – ha aggiunto la co-coordinatrice forzista – si parte da Sapri alle 8 del mattino per arrivare dopo oltre 4 ore, quali benefit potrebbero ottenere i cittadini?”. La Vuolo conclude: “Il metro del mare poteva essere la chicca turistica per ammirare e visitare le nostre Coste come quella Amalfitana, Sorrentina e Cilentana. Ed invece siamo all’amarezza di un fallimento intollerabile che la Campania non merita”.

