LUCIA VUOLO VERSO FORZA ITALIA: ALL’EUROPARLAMENTO ADERISCE AL PPE

Si chiude, in maniera definitiva, l’esperienza politica di Lucia Vuolo all’interno della Lega di Matteo Salvini: dopo aver lasciato il partito ed aderito al Gruppo Misto, da ieri l’europarlamentare salernitana ha aderito al PPE, preambolo necessario per la sua adesione a Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi, dunque, si troverà ad avere ben due europarlamentari della Provincia di Salerno, elette nel Collegio Sud Italia: Lucia Vuolo e Isabella Adinolfi che, da qualche mese, ha lasciato il Movimento 5 Stelle per aderire al partito degli azzurri.

