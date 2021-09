LUIGI DI MAIO (M5S): “OBBLIGO VACCINALE SE A DIRLO SARA’ LA COMUNITA’ SCIENTIFICA”

«Se la comunità scientifica ci dirà che il green pass non basta, servirà l’obbligo di vaccini, se la comunità scientifica italiana dirà che serve si dovrà fare». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ribadendo che sarà quindi la comunità scientifica a indirizzare le scelte del governo. «Noi adesso stiamo dibattendo sul tema del vaccino obbligatorio, ma prima di allora – ha aggiunto – stiamo passando ad un altro grado, estendere il green pass e questo prendetelo come un segnale di buona fede di un governo che fa passaggi graduali per evitare di arrivare a un’imposizione».

