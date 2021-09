SIANO. SABATO 11 SETTEMBRE IN PIAZZA LA PRESENTAZIONE DI SIANO IN CENTRO

E’ tutto pronto per la prima uscita pubblica in piazza del candidato sindaco Giorgio Marchese e dei suoi 16 candidati al Consiglio Comunale nella lista Siano in Centro. L’appuntamento è per sabato 11 Settembre, a partire dalle 20:00, con l’evento che vedrà la presentazione a tutta la città dei nomi dei candidati al consiglio comunale. Il Sindaco uscente Giorgio Marchese, candidato per il suo secondo mandato, illustrerà anche i tratti salienti del programma elettorale per i prossimi 5 anni di governo.

