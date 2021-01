L’ULTIMA MINACCA DI ITALIA VIVA: “O RISPOSTE SU RECOVERY O DIMISSIONI DEI MINISTRI”

Se non arrivano risposte alle proposte di Iv siete ancora pronte a dimettervi? “Assolutamente sì. E non è tutto risolvibile con il Recovery”.

Lo dice Teresa Bellanova (Iv) a SkyTg24, ricordando i tavoli sul programma di governo che a novembre non si sono chiusi. E’ pronta a dimettersi per il Recovery o anche sul programma di governo? “Per entrambi, perché il Recovery significa più di 200 da impegnare non per operazioni come quelle della manovra, dove si sono fatte mancette. Dopodiché c’è il problema complessivo che è l’azione di governo fino a fine legislatura: il Cdm sta gestendo solo l’emergenza ma chi lo pensa il dopo?”.

Il premier Giuseppe Conte ha fatto sapere che domani sera si terrà il Cdm sul Recovery. “Domani sera dobbiamo fare il Consiglio dei ministri per approvare il Recovery plan. Dobbiamo correre”, lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una intervista al Tg3 nella quale ha parlato anche delle fibrillazioni nella maggioranza. “Lavoriamo per costruire, il momento è così difficile che dobbiamo mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini“, ha detto.