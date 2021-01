ACLI CAMMINARE INSIEME: GRANDE SUCCESSO PER III EDIZIONE “PRESEPE INSIEME”

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, on line, la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso “Presepe Insieme” in memoria di Franco Ricciardi; contest promosso dalla parrocchia San Marco di Teggiano, da Acli Camminare Insieme e dalla Società Operaia Mutuo Soccorso “ T. Tasso” di Sala Consilina, sodalizi nei quali l’indimenticato maestro Ricciardi ha militato con grande passione ed impegno.

Al Concorso, aperto a tutto il Vallo di Diano, hanno preso parte parrocchie, associazioni e famiglie facendo registrare una generosa partecipazione; ben 23 gli iscritti al concorso, a cui si sono aggiunti ben tre (3) partecipanti da Amantea, Giarre e Pavia.

Non è stato agevole il lavoro della giuria presieduta da Don Angelo Pellegrino e composta dai soci Michela Pericolo, Maria Spinelli e Rossella Pascuccio, Guido Carrano, Raffaele Pugliese e Giuseppe Paglia.

Ai premiati per le singole categorie, una menzione speciale all’associazione AIAP Padula presieduta dal prof. Torresi <<per aver allestito un Presepe di chiara impostazione non tradizionale in cui alla raffinata perizia tecnica di realizzazione, si affianca l’indubbio pregio artistico delle scene sacre sullo sfondo>>.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Torquato Tasso Michele Calandriello per la generosa partecipazione all’evento di premiazione on line di quasi tutti i partecipanti, rimasti affascinati dall’evento.

Un grazie, dal Presidente provinciale Daniele Manzolillo, è stato espresso alla famiglia di Franco Ricciardi presente con la moglie sig.ra Franca ed i figli Gaetano ed Annalisa, che si sono dichiarati grati per questa bella iniziativa, che ha un solo scopo favorire la creazione di piccole opere d’arte con il coinvolgimento familiare.

Con questi auspici l’impegno per le edizione 2021 che ci auguriamo possa riprendere in presenza e che potrebbe arricchirsi di alcune novità grazie alla sinergia con il Prof Torresi e AIAP Padula e il Presidente Raffaele Accetta, che pur presente all’evento in veste privata, è stato coinvolto nel ruolo istituzionale da lui ricoperto, di Presidente della comunità montana